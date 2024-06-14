Россиянина осудили на восемь лет за попытку поджечь пункт отбора контрактников

В Петербурге суд приговорил к восьми годам жителя по делу о покушении на теракт

Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Ивана Семенова к восьми годам заключения за попытку поджечь пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали винтовыми по статье о покушении на теракт. Первые 2,5 года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 26 августа 2023 года Семенов во время телефонного разговора и переписок в интернете получил предложение утроить поджог административного здания в центре города. Подсудимый согласился и в тот же дел приобрел компоненты, необходимые для самостоятельного изготовления коктейлей Молотова. После чего он сразу поехал к пункту отбора, бросил в окно булыжник, а следом — две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Происходящее Семенов записывал на видео.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области жителя осудили на 2,5 года колонии по делу об экстремизме.