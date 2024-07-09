Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 9 июля 2024Россия

Двухлетний ребенок выпал из окна российской детской поликлиники

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна детской поликлиники

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна детской поликлиники на Васильевском острове. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, ребенка доставили из детского поликлинического отделения №1 на улице Кораблестроителей, куда его привела мать. Предположительно, детсадовец вылез в окно на лестнице между вторым и третьим этажом, когда россиянка ненадолго отвлеклась. Он рухнул на козырек, расположенный этажом ниже.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве двухлетний мальчик выпал из окна 11-го этажа жилого дома на Союзном проспекте. Столичный омбудсмен Ольга Ярославская рассказала, что спасти его не удалось.

Аналогичный инцидент произошел до этого в Петербурге. Там из окна четвертого этажа выпал четырехлетний мальчик. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него разрыв селезенки, закрытую травму груди и внутренних органов, травматический шок первой степени, ушиб легких, закрытую черепно-мозговую и ушиб мозга.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это неоднократно бывало с украинской ПВО». Россия заявила о попадании американской ракеты в больницу в Киеве

      Появились подробности о состоянии жившего на улице безногого участника СВО

      В Еврокомиссии ответили на вопрос об отчете Орбана по итогам визита в Китай

      Россиянина приговорили к 12 годам за поджог релейного шкафа

      Стало известно о работе над продолжением фильма «Дьявол носит Prada»

      Аферисты под видом сотрудников банка украли у российской пенсионерки 12 миллионов рублей

      Задержание главы «Русофилов» в Болгарии назвали бредом

      Гипертоников призвали чаще есть темный шоколад и гранаты

      Ректора российского университета заподозрили в получении взятки

      Обвиняемого в расправе над скейтером в Москве арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше