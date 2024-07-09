Двухлетний ребенок выпал из окна российской детской поликлиники

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна детской поликлиники

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна детской поликлиники на Васильевском острове. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, ребенка доставили из детского поликлинического отделения №1 на улице Кораблестроителей, куда его привела мать. Предположительно, детсадовец вылез в окно на лестнице между вторым и третьим этажом, когда россиянка ненадолго отвлеклась. Он рухнул на козырек, расположенный этажом ниже.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве двухлетний мальчик выпал из окна 11-го этажа жилого дома на Союзном проспекте. Столичный омбудсмен Ольга Ярославская рассказала, что спасти его не удалось.

Аналогичный инцидент произошел до этого в Петербурге. Там из окна четвертого этажа выпал четырехлетний мальчик. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него разрыв селезенки, закрытую травму груди и внутренних органов, травматический шок первой степени, ушиб легких, закрытую черепно-мозговую и ушиб мозга.