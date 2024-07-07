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13:12, 7 июля 2024Россия

Двухлетний мальчик выпал из окна 11-го этажа жилого дома в Москве

В Москве двухлетний мальчик выжил после падения из окна 11-го этажа

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

В Москве двухлетний мальчик выпал из окна 11-го этажа жилого дома на Свободном проспекте. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.

По информации ведомства, ребенок выжил. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Сейчас врачи борются за жизнь мальчика.

В момент происшествия в квартире также находилась мать пострадавшего, которая отвлеклась от сына. По факту произошедшего организована проверка, которую взяла на контроль Перовская межрайонная прокуратура.

Ранее похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там из окна четвертого этажа выпал четырехлетний мальчик. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него разрыв селезенки, закрытую травму груди и внутренних органов, травматический шок первой степени, ушиб легких, закрытую черепно-мозговую и ушиб мозга. Мать рассказала, что ее сын отправился на кухню за печеньем и не вернулся. Позже под окнами обнаружили москитную сетку, не выдержавшую вес малыша.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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