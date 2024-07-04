В российском городе ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа

Mash: в Петербурге ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа

В Санкт-Петербурге ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Четырехлетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, у мальчика диагностировали разрыв селезенки, закрытую травму груди и внутренних органов, травматический шок первой степени, ушиб легких, закрытую черепно-мозговую и ушиб мозга.

Со слов матери, они вместе находились в комнате, а потом сын якобы пошел на кухню за печеньем и не вернулся. После произошедшего под домом в российском городе нашли москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка — он выпал из окна.

Ранее жительница Екатеринбурга выпала с 18-го этажа и выжила. Ее обнаружил случайный прохожий.