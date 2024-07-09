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17:15, 9 июля 2024Моя страна

Дышащего ртом дельфина заметили у берегов Крыма

В Крыму обнаружили уникального дельфина, дышащего ртом

Кадр: страница «Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» во ВКонтакте

У берегов Крым был замечен уникальный дельфин с редчайшей особенностью. Животное дышало ртом. Об этом сообщил в Telegram Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Дельфина, о котором идет речь, заметил волонтер организации в районе Алушты. Взрослая афалина, выныривая из моря, поднимала голову, открывала и закрывала рот, после чего снова погружалась в воду. «При этом ни звуков обычного дыхания дельфина, ни типичных брызг и пара возле дыхала не было», — говорится в сообщении.

В норме дельфины не дышат ртом, однако, как отметили в организации, «очень редко обстоятельства могут их к этому принудить». Эти водные млекопитающие не имеют ноздрей подобно людям. Для дыхания у них есть специальное отверстие, расположенное на темени — дыхало. Они периодически всплывают на поверхность и делают через него вдох.

В центре пояснили, что не знают, врожденная ли это особенность у необычной афалины или приобретенная. Там добавили, что всего в мире известны лишь три случая, когда китообразные дышали через рот. При этом одна из этих особей даже родила трех детенышей. Возможно, еще один такой уникальный дельфин обитает у берегов Крыма.

Сотрудники центра отметили, что надеются вновь встретить афалину, чтобы понаблюдать за ней и подтвердить ее дыхание через рот.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили на дне Черного моря фрагменты древнего сооружения, предположительно, средневекового периода и античные амфоры. По мнению ученых, в этом месте мог располагаться древний город Диоскурия.

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      Варвара Кошечкина
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