Экс-артиста «Цирка дю Солей» избили в Москве

Shot: экс-артиста «Цирка дю Солей» Казеко избили в Москве

Экс-артиста «Цирка дю Солей» (Сirque du Soleil) Александра Казеко избили в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, неизвестный напал на артиста на Тверской улице. Казеко был жестко избит, в ближайшем травмпункте ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и сотрясение. Пострадавший самостоятельно направился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где был госпитализирован. Сейчас пациента выписали, он восстанавливается дома.

По словам артиста, нападавший не предъявлял никаких требований. Полиция проводит проверку, мужчину разыскивают правоохранители.

Казеко выступал в «Цирке дю Cолей» и Росгосцирке. Обладатель награды «Золотой клоун» Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. На данный момент экс-артист владеет своим ивент-агентством.

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