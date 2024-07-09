Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:10, 9 июля 2024Культура

Экс-артиста «Цирка дю Солей» избили в Москве

Shot: экс-артиста «Цирка дю Солей» Казеко избили в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Экс-артиста «Цирка дю Солей» (Сirque du Soleil) Александра Казеко избили в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, неизвестный напал на артиста на Тверской улице. Казеко был жестко избит, в ближайшем травмпункте ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и сотрясение. Пострадавший самостоятельно направился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где был госпитализирован. Сейчас пациента выписали, он восстанавливается дома.

По словам артиста, нападавший не предъявлял никаких требований. Полиция проводит проверку, мужчину разыскивают правоохранители.

Казеко выступал в «Цирке дю Cолей» и Росгосцирке. Обладатель награды «Золотой клоун» Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. На данный момент экс-артист владеет своим ивент-агентством.

Ранее известного российского рэпера избили перед концертом в Омске.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это неоднократно бывало с украинской ПВО». Россия заявила о попадании американской ракеты в больницу в Киеве

      Экс-артиста «Цирка дю Солей» избили в Москве

      Индия представила новый легкий танк Zorawar

      Политолог заявил об осознании Грузией выгоды от диалога с Москвой

      Подстанция комбината загорелась после атаки ВСУ на российский регион

      Венгрия высказалась об отправке своих военных на Украину

      У самолета Boeing с 174 пассажирами на борту при взлете отвалилось колесо

      Кабмин Украины решил скрыть от России данные об оборонных закупках

      Потребности российского рынка труда назвали огромными

      Путин оценил темпы роста товарооборота России и Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше