Отца ликвидированных в Дагестане боевиков обвинили в мошенничестве и отмывании денег

Суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров арестован на два месяца. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, передает РИА Новости.

Чиновника, чьи сыновья оказались участниками террористических атак в Дербенте и Махачкале, обвинили в мошенничестве и отмывании денежных средств. Омаров заключен под стражу на два месяца, до 5 сентября.

Ранее Омаров отбыл 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство и 5 июля вышел на свободу. Во время допроса Омаров признался, что знал о приверженности сыновей радикальным идеям — некоторые из восьми его детей несколько лет были ваххабитами.