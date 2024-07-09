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02:11, 9 июля 2024Россия

Гладков посоветовал отправить детей в летние лагеря из-за обстановки в Белгороде

Гладков: детей стоит отправить в летние лагеря из-за обстановки в Белгороде
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Из-за небезопасной обстановки в Белгороде стоит отправить детей в летние лагеря, посоветовал губернатор региона Вячеслав Гладков. Его слова приводит РИА Новости.

«Чем больше мы детей с вами отправим, тем безопаснее себя чувствуем. Что будет завтра — мы не понимаем. Пока лучше у нас не стало», — сказал он.

В ночь на 9 июля в Белгороде на фоне сигнала ракетной угрозы произошла серия взрывов. В жилых районах города наблюдается большое количество машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент местных жителей призвали отправиться в укрытия, затем раздался еще одни взрыв.

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      Сергей Грехов
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