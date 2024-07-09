Гладков посоветовал отправить детей в летние лагеря из-за обстановки в Белгороде

Гладков: детей стоит отправить в летние лагеря из-за обстановки в Белгороде

Из-за небезопасной обстановки в Белгороде стоит отправить детей в летние лагеря, посоветовал губернатор региона Вячеслав Гладков. Его слова приводит РИА Новости.

«Чем больше мы детей с вами отправим, тем безопаснее себя чувствуем. Что будет завтра — мы не понимаем. Пока лучше у нас не стало», — сказал он.

В ночь на 9 июля в Белгороде на фоне сигнала ракетной угрозы произошла серия взрывов. В жилых районах города наблюдается большое количество машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент местных жителей призвали отправиться в укрытия, затем раздался еще одни взрыв.