Госдеп США обратился к Индии из-за визита Моди в Россию и упомянул Украину

Госдеп: Индия должна указать РФ на необходимость уважать суверенитет Украины

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер обратился к Индии из-за визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву и призвал во всех контактах с Россией указать на необходимость уважения суверенитета Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины», — подчеркнул чиновник.

Он упомянул и то, что Индия является стратегическим партнером Соединенных Штатов, с которым ведется полноценный и откровенный диалог, в том числе по поводу озабоченности Вашингтона относительно контактов с Москвой.

8 июля президент России Владимир Путин и Моди провели неформальные переговоры в Ново-Огарево, обсуждая отношения двух стран. В ходе встречи российский президент угостил премьера Индии чаем, ягодами и восточными сладостями. Путин также поздравил Моди с переназначением на пост главы правительства и подчеркнул его успехи как руководителя страны.

