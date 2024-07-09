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06:12, 9 июля 2024Мир

Госдеп США обратился к Индии из-за визита Моди в Россию и упомянул Украину

Госдеп: Индия должна указать РФ на необходимость уважать суверенитет Украины

Фото: Pixabay

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер обратился к Индии из-за визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву и призвал во всех контактах с Россией указать на необходимость уважения суверенитета Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины», — подчеркнул чиновник.

Он упомянул и то, что Индия является стратегическим партнером Соединенных Штатов, с которым ведется полноценный и откровенный диалог, в том числе по поводу озабоченности Вашингтона относительно контактов с Москвой.

8 июля президент России Владимир Путин и Моди провели неформальные переговоры в Ново-Огарево, обсуждая отношения двух стран. В ходе встречи российский президент угостил премьера Индии чаем, ягодами и восточными сладостями. Путин также поздравил Моди с переназначением на пост главы правительства и подчеркнул его успехи как руководителя страны.

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      Марина Совина
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