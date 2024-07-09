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02:36, 9 июля 2024Мир

В Индии связали визит Моди в Россию со снижением мирового влияния США

Global TImes: визит Моди в Россию показывает снижение мирового влияния США
Нарендра Моди и Владимир Путин

Нарендра Моди и Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию показывает снижение влияния США в мире, считает индийский аналитик С. Л. Кантан. Об этом он написал в статье для китайского государственного издания Global Times.

Кантан отмечает, что США использовала стратегию «разделяй и властвуй», но сейчас она теряет свою эффективность. Аналитик выразил мнение, что Индия раздражает Вашингтон своей нейтральной позицией по отношению к Украине, а также укреплением военного, торгового и дипломатического сотрудничество с Россией.

«Индия — как и большая часть Глобального Юга — принимает стратегическую двусмысленность и многополярность. У США есть выбор: либо присоединиться к этому новому и мирному многополярному миру, либо стать озлобленным и изолированным гегемоном», — говорится в статье.

8 июля президент России Владимир Путин и Моди провели неформальные переговоры в Ново-Огарево, обсуждая отношения двух стран. В ходе встречи российский президент угостил премьера Индии чаем, ягодами и восточными сладостями. Путин также поздравил Моди с переназначением на пост главы правительства и подчеркнул его успехи как руководителя страны.

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      Сергей Грехов
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