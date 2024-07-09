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21:27, 9 июля 2024Мир

Херш рассказал о переговорах по Украине без участия Байдена

Херш: переговоры по конфликту на Украине, вероятно, проходят без участия Байдена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден, вероятно, не принимает участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге в Substack со ссылкой на источники.

Он сообщил, что побеседовал с высокопоставленным американским чиновником, по словам которого, Россия «добилась своего» на Украине, отложив наступление на Харьков, пока ведутся переговоры. «Причем о непосредственном участии Белого дома, охваченного кризисом, ничего не известно», — отметил журналист.

Он также высказался о судьбе украинского президента Владимира Зеленского. Херш указал, что пока неясно, что ждет главу государства в будущем.

Ранее Зеленский заявил, что только США, Китай и Евросоюз могут быть посредниками в переговорах с Россией. Он подчеркнул, что склонить Москву к прекращению боевых действий могут только «серьезные и сильные союзы».

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      Марина Совина
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