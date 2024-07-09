Хуситы и иракские группировки атаковали цель на юге Израиля

Хуситы вместе с иракскими группировками атаковали цель в Эйлате на юге Израиля

Хуситы из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» вместе с иракскими группировками атаковали цель в Эйлате на юге Израиля. Об этом заявил представитель движения Яхьи Сариа для телеканала Al Masirah.

«Проведена совместная с силами в составе Исламского сопротивления Ирака операция с использованием беспилотников против важной цели в Умм ал-Рашраш на территории оккупированной Палестины», — сообщил он.

По его словам, они провели эту удачную атаке ради победы палестинского народа и бойцов против сионистского врага.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС зафиксировало происшествие в Красном море в 13 морских милях к югу от Мохи. Произошедшее было классифицировано как подозрительное сближение.