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10:40, 30 июня 2024Мир

ВМС Великобритании зафиксировали происшествие в Красном море

UKMTO ВМС Великобритании сообщило о «подозрительном сближении» с судном у Йемена

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС зафиксировало происшествие в Красном море. Об этом говорится на сайте организации.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 13 морских милях к югу от Мохи, Йемен», — указано в сообщении. Произошедшее было классифицировано как подозрительное сближение.

Ранее йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало четыре судна в Красном и Средиземном морях. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что американский авианосец Dwight D. Eisenhower покинул Красное море после атак хуситов. Он отметил, что группа защищала от хуситов суда, проходившие в Красном море, Баб-эль-Мандебе и Аденском заливе.

До этого хуситы из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» обстреляли украинское судно в Аденском заливе. В результате атаки начался пожар, один человек пострадал.

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      Мария Рюрикова
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