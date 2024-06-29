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00:20, 29 июня 2024Мир

Хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях

Reuters: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало четыре судна в Красном и Средиземном морях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление движения.

«Йеменская военизированная группировка хуситы заявила, что в пятницу нанесла удары по четырем судам в Красном и Средиземном морях», — говорится в сообщении агентства.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что американский авианосец Dwight D. Eisenhower покинул Красное море после атак хуситов. Он отметил, что группа защищала от хуситов суда, проходившие в Красном море, Баб-эль-Мандебе и Аденском заливе.

14 июня сообщалось, что хуситы из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» обстреляли украинское судно в Аденском заливе. В результате атаки начался пожар, один человек пострадал.

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      Марина Совина
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