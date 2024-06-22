Американский авианосец покинул Красное море после атак хуситов

Авианосец США Dwight D. Eisenhower покинул Красное море после атак хуситов

Американский авианосец Dwight D. Eisenhower покинул Красное море после атак хуситов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его слова приводит сайт Министерства обороны США.

«Авианосная ударная группа Dwight D. Eisenhower сегодня покинула зону ответственности Центрального командования США и некоторое время останется в зоне ответственности Европейского командования США, прежде чем вернуться домой после более чем семи месяцев развертывания в поддержку регионального сдерживания», — заявил Райдер.

Он отметил, что группа защищала от хуситов суда, проходившие в Красном море, Баб-эль-Мандебе и Аденском заливе. На следующей неделе место Dwight D. Eisenhower займет группа во главе с авианосцем Theodore Roosevelt, подчеркнул представитель Пентагона.

Корабль прибыл в Красное море в ноябре 2023 года. Издание Stars and Stripes отмечало, что переход авианосца Dwight Eisenhower напрямую связан с усилиями США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В числе задач Вашингтона — не только поддержка Израиля, но и защита американских военнослужащих, подвергающихся нападениям в Ираке и Сирии.