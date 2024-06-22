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23:48, 22 июня 2024Мир

Американский авианосец покинул Красное море после атак хуситов

Авианосец США Dwight D. Eisenhower покинул Красное море после атак хуситов

Фото: US NAVY / Reuters

Американский авианосец Dwight D. Eisenhower покинул Красное море после атак хуситов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его слова приводит сайт Министерства обороны США.

«Авианосная ударная группа Dwight D. Eisenhower сегодня покинула зону ответственности Центрального командования США и некоторое время останется в зоне ответственности Европейского командования США, прежде чем вернуться домой после более чем семи месяцев развертывания в поддержку регионального сдерживания», — заявил Райдер.

Он отметил, что группа защищала от хуситов суда, проходившие в Красном море, Баб-эль-Мандебе и Аденском заливе. На следующей неделе место Dwight D. Eisenhower займет группа во главе с авианосцем Theodore Roosevelt, подчеркнул представитель Пентагона.

Корабль прибыл в Красное море в ноябре 2023 года. Издание Stars and Stripes отмечало, что переход авианосца Dwight Eisenhower напрямую связан с усилиями США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В числе задач Вашингтона — не только поддержка Израиля, но и защита американских военнослужащих, подвергающихся нападениям в Ираке и Сирии.

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      Марина Совина
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