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00:02, 5 ноября 2023Мир

Американский авианосец прибыл на Ближний Восток

СЕНТКОМ: авианосец ВС США Dwight Eisenhower прибыл на Ближний Восток

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Авианосец Вооруженных сил США Dwight Eisenhower прибыл в зону ответственности СЕНТКОМ (Центральное командование американской армии) на Ближнем Востоке. Об этом сказано в сообщении командования в социальной сети X (бывшая Twitter).

Уточняется, что ударная группа авианосца доставлена на Ближний Восток ради усиления регионального присутствия.

Ранее издание Stars and Stripes отмечало, что переход авианосца Dwight Eisenhower напрямую связан с усилиями США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В числе задач Вашингтона — не только поддержка Израиля, но и защита американских военнослужащих, подвергающихся нападениям в Ираке и Сирии.

Также CENTCOM сообщал, что американский авианосец USS Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Отмечалось, что он должен стать «мощным сигналом сдерживания» для враждебно настроенных к Израилю государств, чтобы не позволить им «воспользоваться сложившейся ситуацией».

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      Александра Синицына
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