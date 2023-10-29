Американский авианосец заметили в Средиземном море

Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море

Идущий к Израилю американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» заметили в Средиземном море. Как сообщает со ссылкой на очевидцев издание Stars and Stripes, корабль прошел Гибралтар и продолжает свой курс на Ближний Восток.

«Вход "Эйзенхауэра" в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки с открытыми источниками в социальной сети X"», — говорится в материале.

Издание уточняет, что переход авианосцев напрямую связан с усилиями США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В числе задач Вашингтона — не только поддержка Израиля, но и защита американских военнослужащих, подвергающихся нападениям в Ираке и Сирии.

Отмечается, что в Красном море уже замечены десантники, прибывшие на корабле Bataan. Их численность может достигать четырех тысяч человек.

Ранее ЦАХАЛ отчитался об атаке 450 целей в секторе Газа. В рамках расширяющейся наземной операции уже нанесены удары по противнику, в том числе с помощью беспилотников. В ходе ночных боев на севере сектора ранены двое бойцов Армии обороны Израиля.