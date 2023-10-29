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10:17, 29 октября 2023Мир

ЦАХАЛ отчитался об атаке 450 целей в секторе Газа

ЦАХАЛ атаковал 450 целей в секторе Газа, продолжается расширение операции
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль за минувшие сутки атаковал еще 450 целей радикальных формирований, в том числе палестинского движения ХАМАС, в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 29 октября, сказано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

В настоящее время подразделения ЦАХАЛ продолжают расширение наземной операции в Газе. В ее рамках были уже нанесены удары по противнику, в том числе с помощью беспилотников.

В сообщении также сказано, что в ходе ночных боев на севере сектора были ранены двое бойцов Армии обороны Израиля — офицер и рядовой солдат. На данный момент они находятся в госпитале.

Израиль вторгся на территорию Газы 27 октября. Незадолго до этого появились данные о движении танков ЦАХАЛ в направлении сектора. В палестинском движении ХАМАС заявили, что бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» оказывают сопротивление солдатам ЦАХАЛ на северо-востоке Газы.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны начала операцию «Железные мечи» в Газе. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. В регионе остановлена поставка воды, электричества, медикаментов и топлива.

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      Варвара Кошечкина
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