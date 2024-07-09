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23:14, 9 июля 2024Бывший СССР

Киев обратился к живущим в Европе украинцам

Умеров: проживающие в Европе украинцы должны вступить в «украинский легион»

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Проживающие в Европе украинцы должны вступить в «украинский легион», который будет формироваться в Польше. С таким призывом обратился министр обороны Рустем Умеров, сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

По его словам, «добровольцы получат современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС», а «легион будет оснащен лучшим оборудованием от наших международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя».

О создании подобного формирования накануне, 8 июля, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, это станет частью двустороннего соглашения Киева и Варшавы о безопасности.

Как уточняет «Страна», польские власти намерены оказывать влияние на украинских беженцев, чтобы они вступали в легион. Каким образом это будет происходить, не уточняется.

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      Марина Совина
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