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13:12, 9 июля 2024Экономика

Климат Москвы станет краснодарским

Эколог Фицпатрик: к 2080 году климат Москвы будет напоминать краснодарский

Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»

Климат Москвы через 60 лет будет напоминать тот, который сейчас характерен для Краснодара. К такому выводу пришел американский эколог Мэтью Фицпатрик из Университета Мэриленда, составивший карту из 40 тысяч населенных пунктов с описанием их погодных условий к 2080 году.

По мнению специалиста, из-за глобального потепления лето в российской столице к тому времени станет теплее на 6,2 градуса Цельсия и на 3,2 процента более засушливым, чем сейчас, а зимы — на 7,2 градуса теплее и на 25,9 процента более влажными.

Фицпатрик отметил, что аналогичная ситуация будет наблюдаться и с другими городами Северного полушария. Так, Мурманск по погоде станет соответствовать современному Санкт-Петербургу. Кроме того, вероятность экстремальных природных явлений — ураганов, шквалов, смерчей — увеличится.

Хуже всего придется регионам на экваторе, где на данный момент проживает около 40 процентов населения Земли, или более 3,3 миллиарда человек, рассказал эколог. Всем им предстоит столкнуться с еще более экстремальным климатом, чем сейчас. «Все движется к экватору с точки зрения климата, который нас ожидает. А чем ближе к нему — тем меньше останется подходящих для жизни условий. Особенно в Центральной Америке, на юге Флориды и в Северной Африке», — заключил Фицпатрик.

Ранее сообщалось, что индекс ультрафиолета в Москве в минувшие выходные был равен тому, который наблюдается в Сочи.

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      Полина Кислицына
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