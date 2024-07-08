Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:22, 8 июля 2024Экономика

Опасность московской погоды сравнялась с сочинской

Синоптик Позднякова: июль начался с аномально жаркой погоды

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В субботу и воскресенье, 6 и 7 июля, индекс ультрафиолета днем достигал 6 единиц, как в Сочи. О том, что опасность столичной погоды сравнялась с сочинской, рассказала синоптик Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, первая неделя июля в Москве началась с аномальной жары — температура была более чем на пять градусов выше нормы, что случается раз в 12 лет. Средняя суточная температура на метеостанции ВДНХ составила плюс 24,4 градуса. Между тем в прошлый раз, в 2012 году, всю неделю не наблюдалось осадков, а в 2024-м в осадкомер на ВДНХ попало 13,2 миллиметра, а в Тушине — 29 миллиметров.

В понедельник и вторник, 8 и 9 июля, в столице вновь ожидается жара. Столбики термометров в эти дни покажут плюс 30-31 градус.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Защита генерала Попова заявила об утечке секретных данных из России на Украину. Как это может повлиять на его дело?

      Литва попросила средства у Еврокомиссии на укрепление границы с Россией

      Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

      В России начали серийно производить гибридные автомобили

      Артемий Лебедев развеял миф о Северной Корее

      Олимпийская чемпионка сделала категоричное заявление об Играх в Париже

      Российские таможенники нашли игровую приставу с марихуаной в посылке из Таиланда

      Россияне набрали рекордное количество ипотеки перед завершением льготной программы

      Россияне не дождались ремонта дороги и починили ее книгами

      В селе Дагестана рухнул аттракцион с детьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше