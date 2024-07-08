Опасность московской погоды сравнялась с сочинской

Синоптик Позднякова: июль начался с аномально жаркой погоды

В субботу и воскресенье, 6 и 7 июля, индекс ультрафиолета днем достигал 6 единиц, как в Сочи. О том, что опасность столичной погоды сравнялась с сочинской, рассказала синоптик Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, первая неделя июля в Москве началась с аномальной жары — температура была более чем на пять градусов выше нормы, что случается раз в 12 лет. Средняя суточная температура на метеостанции ВДНХ составила плюс 24,4 градуса. Между тем в прошлый раз, в 2012 году, всю неделю не наблюдалось осадков, а в 2024-м в осадкомер на ВДНХ попало 13,2 миллиметра, а в Тушине — 29 миллиметров.

В понедельник и вторник, 8 и 9 июля, в столице вновь ожидается жара. Столбики термометров в эти дни покажут плюс 30-31 градус.