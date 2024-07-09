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12:14, 9 июля 2024Силовые структуры

В СПЧ назвали возможную колонию отбывания наказания Беркович и Петрийчук

Меркачева допустила отправку Беркович и Петрийчук в Можайскую колонию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Театральный режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) должны отбывать наказание рядом с местом жительства, рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Возможную колонию отбывания наказания осужденных женщин она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«По идее, они должны [содержаться] в колонии поближе к месту жительства. Соответственно, это Можайская женская колония. Это один из самых реальных вариантов», — сообщила Меркачева.

При этом правозащитница рассказала, что по практике последних лет женщин с московской пропиской отправляли и в мордовские колонии, и в колонии Ивановской области.

«Поэтому сейчас сложно точно сказать. Но [ФСИН] может исходить еще из того, чтобы как можно дальше этих женщин отправить, поскольку внимания много к ним привлечено», — добавила она.

При этом они имеют право написать обращение о том, чтобы отбывать наказание поближе к месту жительства. Если ФСИН это не удовлетворит, то они имеют право на обращение в суд. Суд обычно всегда становится на сторону осужденных, особенно женщин

Ева Меркачевачлен Совета по правам человека (СПЧ)

Ранее театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма, которое, по мнению суда, имело место в спектакле «Финист — Ясный сокол». Решение вынес Второй Западный окружной военный суд. Суд с 13 июня проходил в закрытом режиме после ходатайства гособвинителя, который заявил о поступающих в соцсетях угрозах участнику суда.

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      Алена Шевченко
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