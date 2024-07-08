Беркович и Петрийчук осудили на шесть лет за оправдание терроризма. В их защиту выступали Ургант, Смехов и Райкин

Беркович и Петрийчук приговорили к шести годам колонии за оправдание терроризма

Театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма, которое, по мнению суда, имело место в спектакле «Финист — Ясный сокол».

Решение вынес Второй Западный окружной военный суд. Суд с 13 июня проходил в закрытом режиме после ходатайства гособвинителя, который заявил о поступающих в соцсетях угрозах участнику суда.

Вердикт суда совпал с требованием прокуратуры

Вынесенный судьей Юрием Массином приговор полностью совпал с предложением прокурора в ходе прений сторон. Тот ранее запросил для театралов по шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запрет заниматься администрированием сайтов на четыре года.

Как рассказал Shot, перед оглашением приговора Евгения Беркович была в хорошем настроении, показывала язык и разные жесты и улыбалась. В зале суда также присутствовали родители осужденных, которые улыбались им и пытались поймать их взгляды.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

РБК сообщил, что когда Беркович и Петрийчук увозили из суда, люди, присутствовавшие на заседании, скандировали их имена.

Срок наказания девушкам будет исчисляться с 1 мая 2023 года — дня их задержания. Это время будет зачтено из расчета один день в СИЗО за один день в колонии, что указано в приговоре. Отмечается, что Беркович и Петрийчук получат право на условно-досрочное освобождение в 2026 году. Согласно УК РФ, преступление, за которое они осуждены, относится к категории тяжких, поэтому осужденный за него получает право на УДО после отбытия половины срока.

Защита обжалует приговор

Защита будет обжаловать шестилетний приговор, сообщила адвокат Ксения Карпинская. Она указала, что ее подзащитные совершенно не виновны.

Сегодня в суде состоялось абсолютно незаконное и несправедливое заседание. Решение, конечно, будем обжаловать, хотя на это надежды мало Возможно, когда-нибудь справедливость восторжествует Ксения Карпинская адвокат

Защитник также передала слова подсудимых, что они «не будут отказываться от своей веры и признаваться в том, чего не совершали».

В защиту Беркович и Петрийчук выступали многие известные российские деятели культуры.

В ноябре деятели культуры попросили уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяну Москалькову вмешаться в дело режиссера Беркович и Петрийчук, чтобы изменить им меру пресечения. Обращение последовало после того, как 20 ноября Беркович потеряла бабушку, 89-летнюю писательницу и правозащитницу Нину Катерли.

Письмо подписали 23 человека, среди них телеведущий Иван Ургант, актеры Юлия Пересильд, Денис Сухов, Данила Козловский, Вениамин Смехов, Ксения Раппопорт, Евгений Миронов. Также к омбудсмену обращались худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, режиссер Александр Сокуров, журналист, нобелевский лауреат и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан Минюстом РФ иноагентом). Последний в понедельник также пришел на оглашение приговора.

Вениамин Смехов был также допрошен в качестве свидетеля. По его мнению, постановка «Финист — Ясный Сокол» не оправдывает терроризм, а предупреждает «о такой беде, как сочувствие террористам и врагам нашего отечества».

Народный артист России Александр Розенбаум поддержал Евгению Беркович, призвав «включить заднюю» в деле. «Мы понимаем, что кому-то захотелось, но мы же умные люди, у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи... В кандалах двух девушек. Я считаю, что переборщили сильно», — заявил он.

Юлия Пересильд назвала вынесенный приговор Беркович и Петрийчук очень жестоким. «У девочек дети. В год семьи чудовищно оставить детей сиротами. Я очень надеюсь, что приговор будет пересмотрен», — сказала она.

Постановка, ставшая причиной дела, получила главную театральную премию России

Дело Беркович и Петрийчук было связано с постановкой спектакля «Финист — Ясный сокол», в котором рассказывалось о россиянках, которые заочно вышли замуж за представителей радикального исламизма и переехали в Сирию.

Основным свидетелем обвинения стал некий секретный свидетель «Никита», который после просмотра постановки отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон. Он пояснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы якобы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство. По его словам, сам он работает в театральной сфере, поэтому выступил анонимно, так как опасается за свою карьеру.

Обе подсудимые не признали вину. Беркович во время судебного заседания заявила, что поставила спектакль для профилактики терроризма. Режиссер подчеркнула, что испытывает к терроризму только осуждение или отвращение.

Пьеса была написана Петрийчук в 2019 году. Премьера спектакля по постановке Беркович состоялась в декабре 2020 года. После этого он неоднократно игрался, в том числе на фестивальных площадках. В 2022 году «Финист — Ясный Сокол» победил в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы. Награду получили Петрийчук и костюмер Ксения Сорокина.