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19:39, 8 июля 2024Силовые структуры

Раскрыто настроение российского режиссера перед приговором по делу о терроризме

Режиссер Беркович перед приговором в 6 лет была в хорошем настроении
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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Перед оглашением приговора театральный режиссер Евгения Беркович (внесена в перечень террористов и экстремистов) была в хорошем настроении, показывала язык и разные жесты и улыбалась. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, в зале суда также присутствовали родители осужденных, которые улыбались им и пытались поймать их взгляды.

2-й Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) по уголовному делу об оправдании терроризма.

Основанием для привлечения Беркович и Петрийчук к уголовной ответственности стала постановка «Финист — Ясный сокол». Секретный свидетель «Никита» из театральной сферы отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон. Он пояснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство. По его словам, он выступил в суде анонимно, так как опасается за свою карьеру.

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      Анна Габай
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