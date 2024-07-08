Раскрыто настроение российского режиссера перед приговором по делу о терроризме

Режиссер Беркович перед приговором в 6 лет была в хорошем настроении

Перед оглашением приговора театральный режиссер Евгения Беркович (внесена в перечень террористов и экстремистов) была в хорошем настроении, показывала язык и разные жесты и улыбалась. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, в зале суда также присутствовали родители осужденных, которые улыбались им и пытались поймать их взгляды.

2-й Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) по уголовному делу об оправдании терроризма.

Основанием для привлечения Беркович и Петрийчук к уголовной ответственности стала постановка «Финист — Ясный сокол». Секретный свидетель «Никита» из театральной сферы отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон. Он пояснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство. По его словам, он выступил в суде анонимно, так как опасается за свою карьеру.