Лишенным гражданства России позволят оставаться в стране до 90 дней

МВД предложило позволить лишенным гражданства РФ оставаться в стране до 90 дней

Министерство внутренних дел (МВД) России представило законопроект, в котором предложило позволить лишенным гражданства РФ людям оставаться на территории страны от 15 до 90 дней. Об этом, ссылаясь на документ, сообщают «Известия».

Согласно данным издания, проект закона уже получил одобрение кабинета министров. Также, в случае его принятия, люди, чьи родственники постоянно проживают в пределах бывших территорий Российской империи или СССР, смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке.

«Предлагается упростить процедуру получения вида на жительство для потенциальных носителей русского языка по "принципу крови", имеющих родственников по восходящей линии, проживающих в России», — отметил Владимир Груздев, председатель правления ассоциации юристов РФ. Он добавил, что закон о гражданстве, который приняли в 2023 году, упразднил процедуру признания иностранцев носителями русского языка.

Кроме того, в законопроекте хотят сохранить привилегии для ценных специалистов, они смогут оформлять ВНЖ без получения разрешения на временное проживание. Также им увеличат срок на осуществление трудовой деятельности — с шести месяцев до года по определенной профессии.

С осени 2023 года вступил в силу закон, согласно которому лиц с приобретенным гражданством России могут лишить его за совершение ряда уголовных преступлений, в частности, за фейки в отношении ВС РФ и дискредитацию армии. Ранее сообщалось, что МВД РФ за последние полгода прекратило приобретенное гражданство 398 бывших иностранцев по причине совершенных ими преступлений.