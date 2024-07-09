Названы популярные схемы аферистов с покупкой жилья

Юрист Нигматуллина: аферисты представляются риелторами при беседе с пенсионерами

Подставной риелтор — распространенная схема квартирных аферистов. Популярные мошеннические сценарии при сделках с жильем в беседе с «Газетой.Ru» назвала юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.

Первая схема повально используется на пожилых россиянах. Пенсионеры становятся клиентами агентств и успешно продают жилье. Затем к ним домой заявляются мошенники и, представляясь риелторами, предлагают «шикарный вариант, который надо брать сейчас». Граждане добровольно отдают вырученные от продажи квартиры средства, но долгожданной жилплощади так и не получают — злоумышленник исчезает с деньгами. Эксперт советует пожилым покупателям проводить альтернативную сделку, продавая и покупая квартиру одновременно. В этом случае на руках не останется крупной суммы, за которой охотятся преступники.

Другая махинация строится на достижениях цифровых технологий. Аферист представляется собственником жилья и предлагает связаться по видеозвонку в программе Zoom — встретиться лично он якобы не может. В действительности лицо, которое выходит во время звонка на экране, сгенерировано нейросетью. Далее чаще всего мошенник просит покупателя срочно внести задаток, вынуждая его пренебречь проверкой документов. После выплаты злоумышленник скрывается.

Третий сценарий разворачивается вокруг фальшивых документов. Подделать, как напоминает Нигматуллина, можно как доверенность на продажу жилплощади, так и право собственности. Юрист рекомендует хранить документы в местах, недоступных для посторонних лиц, в том числе и квартиросъемщиков.

Ранее россиянам раскрыли распространенные схемы «черных риелторов». Так, согласно одному из сценариев аферистов, агенты предлагают помощь по дому, ремонту, переезду или продаже квартиры, а позднее обманом и угрозами принуждают собственника подписать доверенность на жилье.