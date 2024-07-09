Юрий Лоза назвал пиаром антироссийские высказывания певца Николая Трубача

Певец и композитор Юрий Лоза отреагировал на антироссийские высказывания исполнителя «Голубой луны» Николая Трубача. Его слова приводит издание «Абзац».

Исполнитель хита «Плот» заявил, что его коллега назвал Россию дурдомом ради пиара. «Для артиста самое страшное — забвение. Он делает все для того, чтобы о нем не забыли. За границей он никому не нужен, поэтому таким неоднозначным способом пытается создать себе популярность», — пояснил Лоза.

Лоза также прокомментировал высказывание Трубача о том, что за песню «Голубая луна» ему может грозить уголовное преследование. «За "Голубую луну" ничего грозить не может. Нам теперь за "Голубой вагон" и "Голубого щенка", что ли, сажать?» — заявил он.

Трубач — украинский и российский эстрадный певец, заслуженный артист Украины. На данный момент певец проживает в Великобритании.

Ранее Мосгорсуд обязал Трубача и его жену освободить трехкомнатную квартиру в центре Москвы из-за миллионных долгов.