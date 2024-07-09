Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:21, 9 июля 2024Мир

Макрон назвал двух главных противников вступления Украины в НАТО

Макрон: США и Германия являются главными противниками вступления Украины в НАТО

Фото: Mohammed Badra / Globallookpress.com

Главными противниками вступления Украины в НАТО являются Германия и США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает агентство DPA.

По словам французского лидера, Берлин и Вашингтон оказывают «сильное противодействие» присоединению Киева к Североатлантическому альянсу. По его словам, «решение о приглашении Украины в НАТО будет принято союзниками» Франции по блоку.

Макрон добавил, что Украина была «весьма раздосадована» тем, что НАТО не приняла решение о приглашении Украины в альянс на саммите в Вильнюсе, который состоялся в июне 2023 года. По словам президента Франции, «сценарий саммита в Вашингтоне будет таким же».

Стартующий саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля.

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник разведки США Андреа Кендалл-Тейлор заявила, что по итогам встречи альянса Украина не получит официального приглашения в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Бомбами не обеспечить мир». Премьер-министр Индии заявил Путину, что война не решит конфликт на Украине

      В России появится «халяльный кешбэк»

      Народная артистка раскритиковала переименование театра Виктюка

      Популярный актер раскрыл секрет рельефного тела

      На Украине заявили о неготовности России провести большой обмен пленными

      Макрон назвал двух главных противников вступления Украины в НАТО

      Tesla перевыпустит самый продаваемый автомобиль в мире

      В Рособрнадзоре заявили о несогласии школьников на отмену ЕГЭ

      Орбан раскрыл влияние Меркель на начало конфликта на Украине

      Суд заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистской организации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше