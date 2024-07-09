Стало известно о возможной отмене поездки Макрона на саммит НАТО

Figaro: Макрон может отменить поездку на саммит НАТО из-за выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон может быть вынужден отменить поездку на саммит НАТО в Вашингтон из-за давления оппозиции после выборов. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Левые собираются договориться по поводу кандидатуры премьер-министра, так что нам нужно организоваться. Но если президент уедет на два дня в США, у нас ничего не произойдет», — заявил членов уходящего правительства, пожелавший сохранить анонимность.

По словам источника, осталось мало времени до запланированного на 18 июля первого заседание Национального собрания (нижняя палата парламента) в новом составе, поэтому некоторые вопросы надо успеть согласовать до 17 июля. «Промедление мешает всесторонним переговорам, в которых будут рассматриваться ключевые позиции в Национальном собрании», — отметил он.

Как сообщает газета, французский лидер «действительно раздумывает над тем, стоит ли отменять свою поездку в США». В окружении президента не отвергли такую возможность, но заявили, что Макрон «не в том состоянии, чтобы не ехать» на саммит.

На данный момент Елисейский дворец пока так и не распространил письменный график президента на предстоящий визит в США.

7 июля прошел второй тур парламентских выборов во Франции. Победу одержала левая коалиция «Новый народный фронт», но не получила большинство в парламенте. Коалиция Макрона по итогам выборов заняла второе место.