Второй тур выборов в парламент Франции завершен, Макрон не стал обращаться к нации. Кто сформирует новое правительство?

Макрон не обратится к французам 7 июля после второго тура выборов в парламент

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от обращения к нации в воскресенье, 7 июля, после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Никакого выступления Макрона в воскресенье не предусмотрено Елисейский дворец

При этом ранее сообщалось, что Макрон может обратиться к нации после голосования, а также проведет совещание в Елисейском дворце, где обсудит его итоги.

В резиденции президента сообщили, что в настоящее время «глава государства изучает результаты выборов в законодательные органы по мере их опубликования, по округам». В Елисейском дворце подчеркнули, что Макрон «как гарант государственных институтов будет уважать суверенный выбор французов».

Согласно исследованиям, на выборах лидируют левые

По данным опросов общественного мнения института IFOP, левый «Новый народный фронт» лидирует во втором туре выборов, опережая коалицию Макрона «Вместе» и правое «Национальное объединение», он получает от 188 до 199 мест в парламенте. Коалиции «Вместе» достанется от 164 до 169 мест, а партии Ле Пен — от 135 до 143 мест.

Комментируя предварительные результаты, Макрон заявил, что они не показывают, кому предстоит «править». Источник в его окружении рассказал, что глава государства «призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство». При этом Макрон доволен, что центральный блок жив после семи лет пребывания у власти.

Премьер ушел в отставку, левые готовы сформировать кабинет министров

Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон уже заявил о готовности сформировать новое правительство. Он указал на то, что Макрон в сложившихся условиях обязан поручить это левым.

Меланшон призвал президента «признать поражение и не пытаться игнорировать результаты выборов». При этом он заявил, что «Новый народный фронт» не намерен вступать в коалицию с блоком Макрона.

Основатель «Национального объединения» Марин ле Пен, комментируя предварительные итоги выборов, подчеркнула, что победа ее партии, не занявшей в этот раз первое место, лишь откладывается.

Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной Марин ле Пен основатель «Национального объединения»

В свою очередь, лидер «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что партия совершила исторический прорыв на выборах, удвоив число депутатов в парламенте.

Тем временем премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку утром в понедельник, 8 июля.

В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке Габриэль Атталь премьер-министр Франции

Он подчеркнул, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется до формирования нового кабинета министров.