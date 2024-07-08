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00:15, 8 июля 2024Мир

Второй тур выборов в парламент Франции завершен, Макрон не стал обращаться к нации. Кто сформирует новое правительство?

Макрон не обратится к французам 7 июля после второго тура выборов в парламент

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от обращения к нации в воскресенье, 7 июля, после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Никакого выступления Макрона в воскресенье не предусмотрено

Елисейский дворец

При этом ранее сообщалось, что Макрон может обратиться к нации после голосования, а также проведет совещание в Елисейском дворце, где обсудит его итоги.

В резиденции президента сообщили, что в настоящее время «глава государства изучает результаты выборов в законодательные органы по мере их опубликования, по округам». В Елисейском дворце подчеркнули, что Макрон «как гарант государственных институтов будет уважать суверенный выбор французов».

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Согласно исследованиям, на выборах лидируют левые

По данным опросов общественного мнения института IFOP, левый «Новый народный фронт» лидирует во втором туре выборов, опережая коалицию Макрона «Вместе» и правое «Национальное объединение», он получает от 188 до 199 мест в парламенте. Коалиции «Вместе» достанется от 164 до 169 мест, а партии Ле Пен — от 135 до 143 мест.

Комментируя предварительные результаты, Макрон заявил, что они не показывают, кому предстоит «править». Источник в его окружении рассказал, что глава государства «призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство». При этом Макрон доволен, что центральный блок жив после семи лет пребывания у власти.

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Премьер ушел в отставку, левые готовы сформировать кабинет министров

Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон уже заявил о готовности сформировать новое правительство. Он указал на то, что Макрон в сложившихся условиях обязан поручить это левым.

Меланшон призвал президента «признать поражение и не пытаться игнорировать результаты выборов». При этом он заявил, что «Новый народный фронт» не намерен вступать в коалицию с блоком Макрона.

Основатель «Национального объединения» Марин ле Пен, комментируя предварительные итоги выборов, подчеркнула, что победа ее партии, не занявшей в этот раз первое место, лишь откладывается.

Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной

Марин ле Пеноснователь «Национального объединения»

В свою очередь, лидер «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что партия совершила исторический прорыв на выборах, удвоив число депутатов в парламенте.

Тем временем премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку утром в понедельник, 8 июля.

В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке

Габриэль Аттальпремьер-министр Франции

Он подчеркнул, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется до формирования нового кабинета министров.

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      Марина Совина
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