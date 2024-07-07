Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 7 июля 2024Мир

Ле Пен прокомментировала результаты выборов

Марин Ле Пен: победа «Национального объединения» лишь откладывается
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Победа «Национального объединения», не занявшей в этот раз первое место, лишь откладывается. Об этом заявила основатель правой партии Марин Ле Пен, передает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что бывший президент Франции Франсуа Олланд лидирует по итогом второго тура выборов в департаменте Коррез, что позволяет ему избраться в парламент страны.

7 июля во Франции прошел второй тур выборов в нижнюю палату парламента. Министерство внутренних дел страны отмечало самую высокую явку избирателей в первом туре с 1997 года, которая составила 66,7 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      США пытаются блокировать строительство АЭС «Аккую» в Турции. Старт к реализации проекта давал лично Путин

      Муж Харрис заболел COVID-19 после появления на публике с Байденом

      Российские бойцы взяли опорный пункт ВСУ с помощью туннеля

      Канделаки прокомментировала изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ»

      Аршавин призвал отвезти сборную Украины по футболу в Хатынь

      Берлин стал вероятным местом проведения мирной конференции по Украине

      Ле Пен прокомментировала результаты выборов

      Над российским регионом сбили несколько украинских БПЛА

      «Новый народный фронт» отказался от коалиции с партией Макрона

      Бывшего президента Франции избрали в парламент страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше