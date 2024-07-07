Ле Пен прокомментировала результаты выборов

Марин Ле Пен: победа «Национального объединения» лишь откладывается

Победа «Национального объединения», не занявшей в этот раз первое место, лишь откладывается. Об этом заявила основатель правой партии Марин Ле Пен, передает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что бывший президент Франции Франсуа Олланд лидирует по итогом второго тура выборов в департаменте Коррез, что позволяет ему избраться в парламент страны.

7 июля во Франции прошел второй тур выборов в нижнюю палату парламента. Министерство внутренних дел страны отмечало самую высокую явку избирателей в первом туре с 1997 года, которая составила 66,7 процента.