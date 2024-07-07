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22:38, 7 июля 2024Мир

«Новый народный фронт» отказался от коалиции с партией Макрона

«Новый народный фронт» заявил, что не хочет вступать в коалицию с Макроном
Жан-Люк Меланшон

Жан-Люк Меланшон. Фото: Abdul Saboor / Reuters

«Новый народный фронт» не намерен вступать в коалицию с блоком президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон, передает телеканал BFMTV.

Ранее Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.

До этого французский президент призвал объединиться против правого «Национального объединения». Он также обратил внимание на высокую явку на голосовании.

Утром 7 июля во Франции начался второй тур выборов в нижнюю палату парламента. Министерство внутренних дел страны отмечало самую высокую явку избирателей в первом туре с 1997 года, которая составила 66,7 процента.

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      Юлия Мискевич
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