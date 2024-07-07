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21:52, 7 июля 2024Мир

Макрон прокомментировал промежуточные результаты парламентских выборов

Макрон: результаты выборов во Франции не показывают, «кому править»
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя предварительные результаты парламентских выборов во Франции, согласно которым его коалиция занимает второе место, уступив левым, заявил, что они не показывают, кому предстоит «править». Об этом сообщает AFP со ссылкой на окружение главы государства.

По словам источника, Макрон «призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство». При этом президент доволен, что центральный блок «жив» после семи лет пребывания у власти.

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      Марина Совина
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