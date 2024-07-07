Макрон прокомментировал промежуточные результаты парламентских выборов

Макрон: результаты выборов во Франции не показывают, «кому править»

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя предварительные результаты парламентских выборов во Франции, согласно которым его коалиция занимает второе место, уступив левым, заявил, что они не показывают, кому предстоит «править». Об этом сообщает AFP со ссылкой на окружение главы государства.

По словам источника, Макрон «призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство». При этом президент доволен, что центральный блок «жив» после семи лет пребывания у власти.