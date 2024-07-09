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18:34, 9 июля 2024Интернет и СМИ

Малышева обратилась с советом к уезжающим за рубеж россиянам

Малышева призвала отдыхающих за рубежом россиян взять экспресс-тест на инфаркт

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Врач и телеведущая Елена Малышева обратилась к россиянам, уезжающим в отпуск за рубеж, и призвала их взять с собой несколько экспресс-тестов. О том, какие именно тесты пригодятся на отдыхе, она рассказала в программе «Жить здорово!», выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Медик отметила, что на отдыхе за границей бывает сложно получить медицинскую помощь. «Наш совет — возьмите с собой тесты, которые диагностируют острые состояния», — сказала она.

Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман порекомендовали приобрести экспресс-тест, позволяющий выявить инфаркт миокарда. По словам Гандельмана, такой тест продается в аптеке, для него необходима капля крови. Врач указал, что его нужно провести при внезапной боли в груди, одышке или ощущении нехватки воздуха.

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Летом возрастает возможность вступить в случайную половую связь, добавила Малышева. Она посоветовала также взять с собой экспресс-тесты на сифилис и на беременность. При этом врач предостерегла россиян от незащищенного секса и призвала пользоваться презервативами.

«Есть еще экспресс-тест на стрептококк», — добавила Малышева, отметив, что он позволяет определить ангину. Ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, пояснил, что для этого теста необходимо взять у себя мазок из горла. «Бета-гемолитический стрептококк группы А (...) вызывает не только ангину, но и осложнения на сердце, почки и суставы», — предупредил он. Гандельман добавил, что в этом случае необходимо срочно начинать лечение антибиотиками.

Ранее Малышева опровергла миф о пользе каши с молоком на завтрак. Врач заявила, что кальций из молочных каш не усваивается.

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      Олег Давыдов
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