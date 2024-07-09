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12:07, 9 июля 2024Бывший СССР

Мэр Одессы выступил против сноса связанных с Россией памятников

Мэр Одессы Труханов выступил против сноса памятников Пушкину и князю Воронцову

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Globallookpress.com

Монументы русского поэта Александра Пушкина и князя Михаила Воронцова в Одессе — неотъемлемая часть культурного наследия города, культурные объекты не подлежат демонтажу. Против сноса памятников, связанных с Россией, выступил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает «Укринформ».

«Памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я — одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки», — заявил чиновник.

Он напомнил, что памятник Пушкину был установлен на народные деньги, а Воронцов сыграл значимую роль в истории города. «Отказываться от таких исторических фигур — страусиная позиция», — подытожил мэр.

Ранее Министерство культуры Украины сообщало о намерении создать совещательный орган, задачами которого будут являться «дерусификация, декоммунизация и деколонизация» в стране. В ведомстве подчеркнули, что данные процессы должны «проходить цивилизованно».

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      Глеб Палехов
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