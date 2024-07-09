Мигрант обманом завладел квартирой многодетной россиянки

«360»: мигрант обманом завладел квартирой многодетной матери из Ногинска

В подмосковном Ногинске мигрант обманом завладел квартирой многодетной матери. Внимание на ситуацию со ссылкой на юриста потерпевшей Кирилла Венникова обратил телеканал «360».

По информации источника, двухкомнатная квартира досталась девушке в наследство от матери. В данный момент россиянка не состоит в браке и воспитывает троих детей от бывшего мужа. Нынешний ухажер, мужчина из Средней Азии, обманул ее: он предложил выкупить недвижимость и в договоре купли-продажи прописал, что к моменту сделки между сторонами произвели расчет. Однако на самом деле деньги за покупку квартиры мигрант девушке не отдал и фактически стал новым собственником жилья.

«Она с него деньги стала требовать. Он говорит: "А какие деньги? Все, расчет произведен, в договоре же написано". В итоге он приехал в квартиру, спилил замки», — рассказал представитель потерпевшей, отметив, что действия мигранта являются мошенничеством. При этом юрист добавил, что сделка будет расторгнута в любом случае, так как мать не имела права ухудшать условия жизни детей.

По факту произошедшего глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, проводится проверка.

Днем ранее стало известно, что в Москве врач поликлиники при МГИМО продала квартиру, взяла несколько кредитов и отдала мошенникам 26 миллионов рублей.