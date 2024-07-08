Врач поликлиники при МГИМО продала квартиру и перевела мошенникам 26 миллионов рублей

В Москве врач поликлиники МГИМО продала квартиру и отдала аферистам 26 миллионов

В Москве врач поликлиники при МГИМО продала квартиру, взяла несколько кредитов и отдала мошенникам 26 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, аферисты убедили женщину, что она переводит деньги лично лидеру «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в России террористическая организация).

По словам пострадавшей, 15 мая ей пришло сообщение якобы от начальства. В нем было сказано то, что с женщиной хотел связаться представитель Министерства иностранных дел (МИД) России по фамилии Таран. Спустя некоторое время ей позвонил мужчина и представился чиновником. Он сказал, что врач переводит деньги на счет лидера РДК Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Затем пострадавшей звонили якобы из Центробанка. Потом ее переключили на другого афериста, который представился сотрудником ФСБ Токаревым. Он прислал врачу фальшивое постановление и убедил оформить кредиты и перевести деньги на более безопасный счет. Затем злоумышленники уговорили женщину продать жилье за 24 миллиона рублей и перевести все деньги на тот же счет. Пострадавшая послушно выполняла все рекомендации и отправляла видеоотчеты. Таким образом за три недели она перевела мошенникам 26 миллионов рублей.

2 июля врач обнаружила, что контакты звонивших ей по мессенджеру Telegram сотрудников ФСБ, Центробанка и МИД удалены. В тот же день она обратилась в полицию. Женщина рассказала о том, что у нее произошло какое-то помутнение. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. На продажу квартиры пострадавшей наложили арест.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге кандидат экономических наук Горного института перевела телефонным мошенникам 13,5 миллиона рублей.

