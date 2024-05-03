Преподаватель экономики российского вуза отдала аферистам 13,5 миллиона рублей

В Петербурге кандидат экономических наук перевела мошенникам 13,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге кандидат экономических наук Горного института перевела телефонным мошенникам 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Обманутая женщина обратилась в полицию вечером 2 мая. Преподаватель вуза рассказала правоохранителям, что с конца марта по начало апреля ей регулярно звонил неизвестный мужчина и представлялся сотрудником ФСБ. Аферист предупредил пострадавшую, что якобы с ее счетами что-то происходит и это похоже на действия мошенников.

Он предложил женщине перевести имеющиеся деньги на некий безопасный счет. Звонивший продиктовал потерпевшей номер нового счета. Она оформила на себя кредиты и перевела все деньги. В итоге преподаватель экономики отдала мошенникам 13,5 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 87-летняя пенсионерка перевела мошенникам 11 миллионов рублей.