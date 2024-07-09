Министр обороны Швеции рассказал о подчинении США

Министр обороны Йонсон: Швеция в НАТО будет подчиняться командованию США

Швеция в Североатлантическом альянсе будет подчиняться командованию в американском в Норфолке, однако остров Готланд может оказаться под военным командованием НАТО в нидерландском Брюнсюме. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон, его слова приводит SVT.

«Сейчас на встрече в Вашингтоне будет подтверждено, что Швеция и другие страны Северной Европы будут принадлежать к одному и тому же командованию в Северной Америке, и это хорошо для оборонного сотрудничества северных стран», — заявил он.

На данный момент дискуссии по этому вопросу продолжаются, и точно не определено, где будет проходить разделение между подчинением командованию блока в США и в Нидерландах, подчеркивает издание. Одно из предложений заключается в том, что острова в Балтийском море — Готланд, Аландские острова и Борнхольм — должны быть под военным командованием в Брюнсюме, а материковая часть страны — под командованием США. В случае Швеции такой вариант означал бы проведение границы между восточным побережьем и Готландом.

«Этот вопрос должен основываться на военной логике, а не на политической, и Швеция считает, что мы должны удерживать вместе всю нашу территорию», — заключил Йонсон.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что собирается с партнерами по НАТО защищать остров Готланд, находящийся в Балтийском море, от России. Кристерссон объяснил, что у Швеции было лишь «небольшое» военное присутствие на Готланде, что другие страны НАТО из Северной Европы регулярно называли критической уязвимостью для альянса.