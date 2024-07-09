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16:25, 9 июля 2024Россия

Минобороны заявило об обнаружении в ДНР лаборатории со следами химоружия

МО России: под Авдеевкой в ДНР обнаружена лаборатория со следами химоружия

Кадр: Telegram-канал Минобороны РФ

В районе Авдеевки в Донецкой народной республике российские военные нашли лабораторию со следами химоружия. Об обнаружении лаборатории заявили в Министерстве обороны России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в Минобороны, в кустарной лаборатории находились химические реактивы, средства защиты, ротационный испаритель, баллоны с углекислотой. После анализа проб эксперты обнаружили на оборудовании следы цианистого натрия.

«Наличие этих химических веществ однозначно свидетельствует о том, что в найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия», — объявили в ведомстве.

Ранее Минобороны России обвинило Украину в применении отравляющих веществ против российских политиков.

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