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20:47, 9 июля 2024Ценности

Молодожены из Москвы вживили в пальцы кристаллы вместо обручальных колец

Молодожены из Москвы вживили себе в пальцы кристаллы вместо обручальных колец

Кадр: Telegram-канал SHOT

Молодожены из Москвы вживили себе в пальцы кристаллы вместо обручальных колец. Об этом сообщает Shot.

22-летний Павел и 19-летняя Анастасия (их фамилии не раскрываются) продемонстрировали вживленные в безымянные пальцы кристаллы сотрудницам одного из столичных ЗАГСов. По словам пары, они хотели нестандартную свадьбу без высоких трат, поэтому решились на такой шаг.

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Ранее в июле робопес Гоша преподнес российским молодоженам обручальные кольца. Такой сюрприз устроили родные жениха и невесты. После фразы «обменяйтесь обручальными кольцами» к паре подошел робот-пес, на пластиковом корпусе которого находилась деревянная шкатулка в виде сердца. В ней лежали обручальные кольца.

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      Карина Черных
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