Моложавая внешность Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на новом снимке вызвала споры в сети

Американские актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун поделились с фанатами новыми снимками и вызвали споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на фото, которые опубликовали знаменитости на своих страницах в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенных кадрах они объявили о старте съемок нового сезона телесериала «Утреннее шоу», представ перед камерами в джинсах и облегающих белых майках.

Читатели портала, в свою очередь, обратили внимание на моложавую внешность звезд, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Они сильно отредактированы и отфильтрованы. У них очень глубокие морщины и большие поры», «Интересно, как бы они выглядели без фильтров?», «Макияж от Adobe», «Это чудо фотошопа и ботокса», «Дженнифер сильно постарела. В этом нет ничего плохого», «Почему голливудские женщины не могут быть лучшим примером для молодых девушек и показывать им, что можно стареть грациозно и красиво?», «Они выглядят очень странно. Жаль, что женщины в Голливуде не стареют достойно», — возмущались они.

В июне косметолог Рози Осборн и пластический хирург Риккардо Фрати объяснили последние изменения во внешности Дженнифер Энистон. По словам врачей, актриса прибегла к радиочастотным процедурам и ботоксу.