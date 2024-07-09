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11:11, 9 июля 2024Культура

Моргенштерну назначили очередной штраф на тысячи рублей

Рэперу Моргенштерну назначили штраф в 45 тысяч рублей по закону об иноагентах

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) привлечен к административной ответственности. Ему назначили штраф в 45 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Поводом для административного преследования Моргенштерна стало нарушение порядка деятельности иностранного агента. В феврале 2024 года рэпер уже заплатил штраф в 40 тысяч рублей по той же статье КоАП РФ.

Ранее адвокат артиста Сергей Жорин опроверг информацию о том, что в отношении Моргенштерна могут возбудить новое дело из-за неуведомления о гражданстве Израиля.

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      Евгений Шульгин
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