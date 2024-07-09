Моргенштерну назначили очередной штраф на тысячи рублей

Рэперу Моргенштерну назначили штраф в 45 тысяч рублей по закону об иноагентах

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) привлечен к административной ответственности. Ему назначили штраф в 45 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Поводом для административного преследования Моргенштерна стало нарушение порядка деятельности иностранного агента. В феврале 2024 года рэпер уже заплатил штраф в 40 тысяч рублей по той же статье КоАП РФ.

Ранее адвокат артиста Сергей Жорин опроверг информацию о том, что в отношении Моргенштерна могут возбудить новое дело из-за неуведомления о гражданстве Израиля.