Москвичей призвали присоединиться к экопроектам

Некоммерческие организации пригласили москвичей присоединиться к экопроектам

Некоммерческие организации (НКО) пригласили жителей столицы присоединиться к различным экопроектам. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Столичные НКО организуют экологические акции и субботники, высадку деревьев, сбор и сортировку вторсырья. Например, организация «Центр чистой природы и устойчивого развития 12-15» предлагает волонтерам поучаствовать в сплавах на катамаранах по рекам с остановками для очистки берегов от мусора. Центр также проводит экомарафоны и субботники по очистке территорий, организует высадку деревьев.

Проект экологического движения «Эка» «Посади лес» предлагает жителям столицы поездки в разные места России для восстановления лесов, пострадавших от вырубок, пожаров и насекомых-вредителей. Движение «РазДельный Сбор» занимается очисткой мегаполисов от мусора. Собранные волонтерами отходы отправляют в проекты «Собиратор», «Сборка», «Реутилизация» и другие, откуда они отправляются на переработку.

Ранее благодаря работе мастерской переработки отходов «Зеленый фургон» россияне смогли переработать более 1,3 тонны пластика в сувениры. Из пластиковых крышек от бутылок посетители мероприятий мастерской делали значки, брелоки, подставки для телефона и другие полезные предметы.