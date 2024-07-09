Среда обитания
Все
13:16, 9 июля 2024Среда обитания

Москвичей призвали присоединиться к экопроектам

Некоммерческие организации пригласили москвичей присоединиться к экопроектам
СюжетПожары в России

Некоммерческие организации (НКО) пригласили жителей столицы присоединиться к различным экопроектам. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Столичные НКО организуют экологические акции и субботники, высадку деревьев, сбор и сортировку вторсырья. Например, организация «Центр чистой природы и устойчивого развития 12-15» предлагает волонтерам поучаствовать в сплавах на катамаранах по рекам с остановками для очистки берегов от мусора. Центр также проводит экомарафоны и субботники по очистке территорий, организует высадку деревьев.

Проект экологического движения «Эка» «Посади лес» предлагает жителям столицы поездки в разные места России для восстановления лесов, пострадавших от вырубок, пожаров и насекомых-вредителей. Движение «РазДельный Сбор» занимается очисткой мегаполисов от мусора. Собранные волонтерами отходы отправляют в проекты «Собиратор», «Сборка», «Реутилизация» и другие, откуда они отправляются на переработку.

Ранее благодаря работе мастерской переработки отходов «Зеленый фургон» россияне смогли переработать более 1,3 тонны пластика в сувениры. Из пластиковых крышек от бутылок посетители мероприятий мастерской делали значки, брелоки, подставки для телефона и другие полезные предметы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это неоднократно бывало с украинской ПВО». Россия заявила о попадании американской ракеты в больницу в Киеве

      Появились подробности о состоянии жившего на улице безногого участника СВО

      В Еврокомиссии ответили на вопрос об отчете Орбана по итогам визита в Китай

      Россиянина приговорили к 12 годам за поджог релейного шкафа

      Стало известно о работе над продолжением фильма «Дьявол носит Prada»

      Аферисты под видом сотрудников банка украли у российской пенсионерки 12 миллионов рублей

      Задержание главы «Русофилов» в Болгарии назвали бредом

      Гипертоников призвали чаще есть темный шоколад и гранаты

      Ректора российского университета заподозрили в получении взятки

      Обвиняемого в расправе над скейтером в Москве арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше