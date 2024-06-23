Россияне превратили больше тонны пластика в сувениры

За год россияне переработали 1,3 тонны пластика в сувениры

За год россияне переработали более 1,3 тонны пластика в сувениры. Такие итоги первого года работы мастерской переработки «Зеленый фургон» подвел Российский экологический оператор (РЭО), об этом сообщается на сайте оператора.

С момента открытия в 2023 году «Зеленый фургон» успел побывать на 19 мероприятиях. Его посетили более 53 тысяч человек. «Они могли на наглядных примерах увидеть, как работает экономика замкнутого цикла, как из отходов создается новая продукция, что многое можно переработать, а не отправлять на свалку», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Посетители делали значки, брелоки, подставки для телефона и другие полезные предметы из пластиковых крышек от бутылок. С помощью велошредера крышки измельчаются в крошку, а затем переплавляются и заливаются в пресс-форму. Также в «фургоне» есть термопресс, с помощью которого можно нанести принт на ткань, спрессовать пластиковые пакеты в цельные полотна или переплавлять пластиковую крошку от крышек в полноценный лист, из которого получится сделать, например, планшет для бумаги.

Ранее некоторые российские звезды стали амбассадорами раздельного сбора отходов. В список вошли певец Олег Газманов, а также фигуристы Алексей Ягудин и Алина Загитова.