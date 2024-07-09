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02:00, 9 июля 2024Забота о себе

Мужчина отказался идти на свадьбу лучшей подруги жены из-за драмы с изменой

Фото: Jason Briscoe / Unsplash

Мужчина отказался идти на свадьбу лучшей подруги жены, сославшись на запутанную драму с изменой в прошлом. Его историей, опубликованной на форуме Reddit, заинтересовалось издание Daily Mirror.

Автор поста рассказал, что у его жены несколько лет назад был роман на стороне. По его словам, лучшая подруга его супруги знала об этой измене и всячески ее поощряла. Со временем пара смогла преодолеть кризис семейной жизни, но поддерживать отношения с подругой жены мужчина не захотел. «Даже сейчас, когда я вижу ее или просто слышу имя, вспоминаю о тех событиях, доставивших мне столько боли», — признался он.

Получив приглашение на свадьбу неприятного ему человека, мужчина, по его словам, испытал отвращение и решил проигнорировать это мероприятие. Однако когда он сказал об этом жене, та обиделась и даже не стала слушать его объяснения.

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Мнения пользователей форума относительно этой ситуации разделились. Многие из них заявили, что нужно обижаться не на подругу, а на жену-изменницу. «Ты не на подругу злишься, а на жену. Ты еще не до конца смирился с тем, что она с тобой сделала, и чувствуешь, что отношениях все еще не в порядке», — высказался один из комментаторов.

Другие же посчитали, что обманутому мужу не стоит оправдываться за свое решение в сложившейся ситуации. К тому же, если жена будет подружкой невесты, ему и вовсе придется находиться в одиночестве во время всей церемонии.

Ранее счастливый в браке мужчина признался в постоянных изменах жене. Эксперт по отношениям Кенни Маммареллу-Д'Круз посоветовал ему разобраться в причинах своих поступков.

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      Алиса Дмитриева
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