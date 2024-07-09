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19:57, 9 июля 2024Из жизни

Мужчина попытался получить в банке один цент и попал за решетку

В США мужчина, попытавшийся получить в банке один цент, попал за решетку

Фото: Mike Blake / Reuters

В штате Флорида, США, мужчина попал за решетку после того, как попытался получить в банке один цент. Об этом сообщает Fox News.

Мужчина, позже идентифицированный как Майкл Флеминг, зашел в банк, заполнил квитанцию о снятии со счета одного цента и передал ее банковской сотруднице. Она отказала Флемингу в услуге. «Хочешь, чтобы я спросил иначе?» — сказал мужчина. Сотрудница испугалась, что Флеминг нападет на нее, и позвонила в полицию.

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Когда полицейские прибыли в банк, мужчина все еще был там. Его без сопротивления доставили на допрос. Сотрудники не раскрыли весь разговор с Флемингом, но заявили, что у них есть основания считать мужчину грабителем.

Как пишет Law and Crime, полицейским удалось выяснить, что он является малоимущим и не имеет счета в том банке, в котором пытался получить цент. Флеминг заявил, что целью его похода в банк был арест. Сейчас мужчина находится в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в США преступник пришел грабить банк вместе с маленьким ребенком. Мужчину задержали спустя 11 дней, после того как несколько жителей узнали его по фото, сделанному во время ограбления, и обратились в полицию.

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      Юлия Юткина
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