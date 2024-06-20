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20:25, 20 июня 2024Из жизни

Преступник пришел грабить банк вместе с маленьким ребенком

New York Post: в США мужчина ограбил банк вместе с маленьким ребенком

Фото: FBI / People

В США арестовали мужчину, который с маленьким ребенком в тележке из супермаркета пришел грабить банк в штате Техас. Об этом сообщает New York Post.

6 июня 44-летний Ронни Ньюман вошел в отделение банка First Convenience Bank в городе Форт-Уэрт с тележкой из магазина, в которой сидел дошкольник. Мужчина направился к стойке и передал кассирам записку с угрозами и требованием выдать ему деньги. Получив неназванную сумму, преступник отвез тележку до выхода, выбежал из банка с ребенком на руках и скрылся.

Расследование ограбления сразу же передали ФБР. Как пишет CBS News, 17 июня мужчину задержали в городе Минерал-Велс, после того как несколько жителей узнали его по фото, сделанному во время ограбления, и обратились в полицию.

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Мужчину будут судить в округе Таррант. В ФБР отказались раскрыть, кем приходился задержанному ребенок, ставший невольным соучастником преступления.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который взял трех заложников и ограбил банк в штате Калифорния. Выяснилось, что он вышел из тюрьмы накануне преступления.

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      Никита Савин
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