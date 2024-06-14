Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:11, 14 июня 2024Из жизни

Мужчина ограбил банк на следующий день после выхода из тюрьмы

В США 53-летний мужчина ограбил банк через день после выхода из тюрьмы
Eric Gray

Eric Gray. Фото: Anaheim Police Department

В США арестовали мужчину, который вышел из тюрьмы, а на следующий день взял трех заложников и ограбил банк в штате Калифорния. Об этом пишет Fox News.

53-летнего Эрика Грэя задержали еще 8 мая, когда он выходил с заложником из отделения банка города Анахайм, однако министерство юстиции США раскрыло информацию об этом только в июне. Перед совершением преступления мужчина «долго слонялся» в зале для посетителей. Потом перепрыгнул через стойку, заявил, что у него есть пистолет, и потребовал выдать ему деньги.

Получив неназванную сумму, Грэй распихал банкноты по карманам, а затем заставил двух сотрудников и менеджера банка зайти в складское помещение вместе с ним. Двоих заложников он вскоре отпустил, а с третьим вышел на улицу через три часа и был арестован. Сразу же выяснилось, что накануне Грэй вышел из тюрьмы после предыдущей отсидки.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

После задержания его отправили в больницу на осмотр, где у него обнаружили «деньги и наркотики внутри тела». Утверждается, что мужчина несколько раз пытался сбежать из клиники и избил полицейского. В данный момент Грэй ожидает суда по обвинениям в ограблении банка и незаконном лишении свободы. Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина украл сумочку и попросил посадить его в тюрьму из-за проблем с родственниками. Задержанный заявил, что пошел на кражу из-за «жестокости мира и проблем в семье».

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударе по военному объекту в районе аэропорта Киева

      Медведь пробежал по улицам российского города и попал на видео

      В Россию вернули тела 32 военнослужащих

      Орбан назвал контролирующего суд Евросоюза американского миллиардера

      Популярную диету назвали возможной причиной рака и других смертельно опасных заболеваний

      Более 40 украинцев пытались сбежать на грузовике в Молдавию

      Глава офиса Зеленского назвал историческим соглашение с США

      Путин заявил о стремительном изменении мира

      Путин заявил о содействии России включению новых участников БРИКС

      В России подростки заставили девочку целовать им ноги и выложили видео в сеть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше