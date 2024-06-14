Мужчина ограбил банк на следующий день после выхода из тюрьмы

В США 53-летний мужчина ограбил банк через день после выхода из тюрьмы

В США арестовали мужчину, который вышел из тюрьмы, а на следующий день взял трех заложников и ограбил банк в штате Калифорния. Об этом пишет Fox News.

53-летнего Эрика Грэя задержали еще 8 мая, когда он выходил с заложником из отделения банка города Анахайм, однако министерство юстиции США раскрыло информацию об этом только в июне. Перед совершением преступления мужчина «долго слонялся» в зале для посетителей. Потом перепрыгнул через стойку, заявил, что у него есть пистолет, и потребовал выдать ему деньги.

Получив неназванную сумму, Грэй распихал банкноты по карманам, а затем заставил двух сотрудников и менеджера банка зайти в складское помещение вместе с ним. Двоих заложников он вскоре отпустил, а с третьим вышел на улицу через три часа и был арестован. Сразу же выяснилось, что накануне Грэй вышел из тюрьмы после предыдущей отсидки.

После задержания его отправили в больницу на осмотр, где у него обнаружили «деньги и наркотики внутри тела». Утверждается, что мужчина несколько раз пытался сбежать из клиники и избил полицейского. В данный момент Грэй ожидает суда по обвинениям в ограблении банка и незаконном лишении свободы. Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина украл сумочку и попросил посадить его в тюрьму из-за проблем с родственниками. Задержанный заявил, что пошел на кражу из-за «жестокости мира и проблем в семье».

