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19:06, 15 февраля 2024Из жизни

Мужчина попросился в тюрьму из-за злых родственников

В Таиланде мужчина украл сумочку у хозяйки магазина и попросился в тюрьму

Фото: Bazuki Muhammad / Reuters

В Таиланде мужчина украл сумочку и попросил посадить его в тюрьму из-за проблем со злыми родственниками. Об этом сообщает The Thaiger.

42-летний житель района Банг Паконг, провинция Чаченгсау, по имени Ануча был задержан 15 февраля за то, что украл сумочку у хозяйки секонд-хэнда. До этого он часто заходил в магазин и продавал вещи. Владелица торговой точки по имени Яй заподозрила, что Ануча ворует их у нее же. Женщина проверила записи с камер наблюдения, которые подтвердили ее догадку.

Когда Яй напрямую обвинила Анучу в краже, он потребовал, чтобы она вызвала полицию. Пока женщина набирала номер, он схватил ее сумочку и выбежал из магазина. В итоге Яй вместе с другим мужчиной удалось догнать и скрутить Анучу. Когда приехала полиция, он разрыдался и попросил посадить его в тюрьму.

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Мужчина объяснил, что пошел на кражу из-за «жестокости мира и проблем в семье». Он рассказал, что родители всегда учили его быть честным, но при этом сами совершали некие преступления. Когда Ануча попытался разоблачить их и подал заявления в полицию, никто из домашних, включая жену, его не поддержал. Они заявили, что правонарушениями зарабатывают на жизнь, и Ануча «должен принять эту реальность или отправиться в тюрьму».

Из-за этого мужчина сам начал воровать. Он сказал, что его арест станет облегчением для родных. В полиции заявили, что независимо от правдивости этой истории, Ануче грозит от пяти до десяти лет тюрьмы и штраф в размере от 100 до 300 тысяч батов (от 250 до 760 тысяч рублей).

В 2021 году сообщалось, что в Италии преступник не выдержал соседства с женой и попросился в тюрьму. 30-летний мужчина отбывал домашнее заключение, однако вскоре сбежал и сдался полиции.

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      Никита Савин
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